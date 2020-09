Projection, en décembre, de la version amazigh du film "l'opium et le baton"

L’avant première de la version en tamazight du film "L’opium et le bâton", adapté du roman éponyme de Mouloud Mammeri, sera diffusée en décembre prochain à Tizi-Ouzou, a indiqué jeudi le secrétaire-général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, au forum de la radio locale.

Il sera diffusé, le 28 décembre, dans le cadre des activités commémoratives de l’anniversaire de naissance de l’écrivain, anthropologue et linguiste, a-t-il indiqué, soulignant que "c’est un travail qui a demandé beaucoup d’efforts, de temps et de moyens pour être plus près du texte de l’auteur".

M. Assad a salué, à l’occasion le travail accompli par le producteur-réalisateur Samir Aït Belkacem qui a pris "le temps nécessaire pour fournir un travail propre et bien ficelé", soulignant que le HCA a accompagné le projet en "prenant en charge les considérations légales et financières liées à ce travail, notamment, les autorisations du réalisateur du film, Ahmed Rachedi, ainsi que ses droits".

Le HCA, qui a été un partenaire dans ce travail de doublage lancé en 2017, se chargera, également, "de faire la promotion de ce film à travers l’ensemble du territoire national", a-t-il ajouté.

Dans le cadre toujours de la promotion de la langue et de la culture amazighs, M. Assad a, également, souligné lors de son intervention, que le prix du président de la République pour la langue et la littérature amazighes institué dernièrement "contribuera à cette promotion en encourageant les travaux d’écriture et d’édition".

"C’est un nouveau dispositif qui va contribuer à propulser la production et la prise en charge de l’activité intellectuelle en Tamazight", dira-t-il tout en estimant que le travail accompli à ce jour est plutôt "positif et visible", notamment, dans le cadre de la co-édition lancée depuis 2016 avec certains organismes et institutions.

"Nous avons réalisé plusieurs travaux, notamment, historiques, en co-édition avec divers organismes et institutions et nous sommes en phase de mettre en place d’autres travaux avec de nouveau partenaires", a-t-il soutenu.

S’agissant des médias, notamment lourds, M. Assad a indiqué que le HCA a "une vision pragmatique pour généraliser graduellement la présence de tamazight dans les médias lourds" à travers un programme de formation au profit des journalistes de divers supports médiatiques en collaboration avec le ministère de la communication.