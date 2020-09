Opep + : la Russie appelle tous les pays membres à respecter le taux maximal de conformité

Le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, a appelé jeudi l'ensemble des pays signataires de l'accord de réduction de la production pétrolière de l'Opep+ à maintenir le taux maximal de conformité à cet accord historique.

Intervenant lors d'un point de presse, en marge des travaux de la 22ème réunion du Comité ministériel mixte de suivi OPEP/non-OPEP (JMMC), tenue par visioconférence, en présence du ministre de l'Enregie et président de la Conférence de l'Opep, Abdelmadjid Attar, M. Novak a appelé les pays membres de l'accord Opep/non-Opep à respecter le taux de conformité maximal "afin de parvenir au rééquilibrage du marché et de s'assurer que la reprise des cours se poursuit".

Pour sa part, le ministre saoudien de l'Energie Abdel Aziz ben Salmane, a souligné l'importance d'être "proactif", recommandant aux pays membres de "se tenir disposés à prendre d'autres mesures nécessaires en cas de besoin au delà des 7,7 millions de barils/jour de coupe suite aux incertitudes liées à la pandémie mondiale du Covid-19".

Au cours de cette réunion du JMMC, M. Attar, a salué le travail des pays leaders de l'Opep, appelant à maintenir la vigilance et l'engagement de l'ensemble des membres de l'accord, d'autant que la pandémie du coronavirus reprend dans certaines régions du monde.

Pour rappel, le JMMC est composé de sept pays membres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres de l'Organisation (Russie et Kazakhstan).