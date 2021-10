Don de sang : une stratégie pour développer la transfusion sanguine

Une stratégie nationale permettant le développement et l'amélioration de la transfusion sanguine et le don de sang dans le pays va être mise en place par le ministère de la Santé, a indiqué ce lundi le premier responsable du secteur, Abderrahmane Benbouzid.

« Le ministère de la Santé est sur point de mettre en œuvre une stratégie nationale pour la transfusion sanguine, avec l'appui technique du bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, afin de ", a révélé M. Benbouzid lors d'une cérémonie organisée à l'Agence nationale de sang (ANS), et ce, à l'occasion de la journée nationale des donneurs de sang.

Selon le ministre de la Santé, cette stratégie devra répondre aux « situations d'urgences, notamment en cas de risques majeurs et les catastrophes naturelles ». Elle permettra également de « renforcer et de développer cette activité en s'appuyant sur les nouvelles techniques dans ce domaine » et prévoit « la création d'une réserve stratégique de sang visant à préserver le sang et ses dérivés ».

Pour sa part, le représentant du bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Nguessan Bla François, a affirmé que l'OMS apportera son appui au gouvernement algérien à travers l'Agence nationale de sang pour "asseoir une stratégie nationale de la transfusion sanguine, et un intérêt particulier à la promotion de don du sang à travers une communication inclusive et de proximité pour accroître les dons volontaires".