Oran: démantèlement d’une bande pour attroupement et atteinte à l’ordre public

Les services de police de la Sûreté urbaine extérieure d’El Kerma (Oran) ont démantelé une bande formée de quatre (4) individus impliqués dans une affaire d’attroupement et d’atteinte à l’ordre public et à la quiétude à l’intérieur des cités d’habitation de la commune d’Es-Sénia, a-t-on appris auprès de ce corps de sécurité.

Suite à un appel téléphonique sur le numéro vert 1548 faisant état d’une bagarre au niveau de la cité des 200 logements sise dans la commune d’Es-Sénia.

Les policiers ont réussi, en un temps record, l’arrestation de quatre (4) mis en cause.

Une perquisition aux domiciles des quatre (4) personnes arrêtées a permis la saisie d’un fusil de chasse (en bois) utilisé comme moyen de menaces, de même que des armes blanches prohibées, a-t-on indiqué.

Après établissement des formalités judiciaires d’usage, les mis en cause dont l’âge varie entre 22 et 26 ans dont des repris de justice, ont été présentés à la justice pour constitution de formation de bandes criminelles, d’attroupement et troubles à l’ordre public, selon la même source.