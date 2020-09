Russie : 7212 nouvelles contaminations au ِِCovid-19 enregistrées en 24 heures

La Russie a enregistré 7.212 cas d'infection supplémentaires au nouveau coronavirus ces dernières 24 heures, portant le total à 1.136.048, a annoncé, vendredi, le centre national de réponse au COVID-19 dans un communiqué.

Dans le même temps, 108 nouveaux décès ont été signalés, portant leur nombre à 20.056, a ajouté le communiqué, selon lequel, 934.146 patients se sont rétablis à ce jour à travers le pays, dont 4.317 au cours des dernières 24 heures.

En date de jeudi, 222.601 personnes étaient toujours sous observation médicale et près de 44,3 millions de tests avaient été effectués en Russie, a indiqué le centre.

Moscou, la zone la plus touchée de Russie, a signalé 1.560 nouveaux cas, ce qui porte son nombre d'infections à 281.968.

Le nombre d'infections au COVID-19 en Russie a commencé à augmenter après les vacances d'été, les habitants se rassemblant en grands groupes et de nombreuses restrictions ayant été levées.

Jeudi, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a demandé aux habitants de plus de 65 ans de rester chez eux si possible, et a appelé les grandes entreprises à autoriser leur personnel à travailler à domicile.

Selon le bureau de la mairie, la capitale russe a fermé 43 magasins dont les clients ou le personnel ne portaient ni masques ni gants.