Covid-19: allègement des mesures de confinement dans plusieurs wilayas

Le Premier ministre M.Abdelaziz Djerad, a arrêté, mercredi, une série de dispositions relatives à l'allègement des mesures de confinement liée à l'évolution de la situation sanitaire (Covi-19), indique un communiqué des services du Premier ministre.

Ainsi, la liste des wilayas concernées par la mesure de confinement partiel à domicile passe de 18 à 11 wilayas, alors que 10 wilayas, dont la situation sanitaire connait une nette amélioration, ont vu la levée de la mesure de confinement partiel à domicile.

Il s'agit de : Bouira, Tebessa, Médéa, Illizi, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tipaza, Ain Defla et Relizane.

En outre, il a été décidé la reconduction, pour une durée de trente (30) jours à partir du 1er octobre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile de 23h au lendemain 06h, pour huit (8) wilayas.

Il s'agit de : Bejaia, Blida, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Annaba et Oran.

D'autre part, le Premier ministre a décidé de l'application, pour une durée de trente (30) jours à partir du 1er octobre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile de 23h au lendemain 06h pour trois (3) wilayas enregistrant une recrudescence des cas de contamination, à savoir : Batna, Sétif et Constantine.

Par ailleurs, le gouvernement a décidé la levée de la mesure portant interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé durant les week-ends.

Enfin, la mesure d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements, a été maintenue, conclut la même source.