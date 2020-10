84 eme AG de l’UER : Djamel Senhadri met l’accent sur la place et le rôle de l’Algérie

Participant à la tête de la délégation algérienne, le Directeur général de la Radio Algérie, Djamel Senhadri, a indiqué vendredi en marge de l’AG ordinaire et élective de l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) que « la participation de l’Algérie en tant que membre actif est très importante pour affirmer la place algérienne dans ce conglomérat de médias du monde ».

Fidèle à sa présence active de puis 1970, date de son adhésion, l’Algérie prend part à la 84 ème AG ordinaire et élective de l’Union Européenne des Radio-télévision (UER) qui se tient à distance avec la participation du groupement des trois entreprises (Radio Algérie, Algérie télévision et TDA). Un groupement né de la dernière restructuration de l’entreprise mère sous le label RTA, regroupant à la fois la radio, la télévision et la diffusion.

« C’est l’occasion pour nous, en tant qu’Algériens d’honorer notre place et le rôle à jouer en tant que membre actif et d’affirmer notre position en tant que média publique mais exprimer également nos attentes qui peuvent être multiples tels que l’échange des programmes, les moyens d’accompagnement en évolution technologique de diffusion », a souligné M. Senhadri, estimant que « les mois passés étaient difficiles », allusion faite à la crise sanitaire mondiale causée par le coronavirus.

Des mois qui, dit-il, ont démontré combien les médias publiques, qu’il s’agisse de nos médias ou les médias européens, ont joué un rôle extraordinaire et important. Il rappelle dans ce sens qu’« ils ont (les médias, ndlr) déployé des efforts décuplés en ce temps de Covid-19 en terme d’accompagnement technologique et accompagnement des citoyens confinés dans leurs maisons, ou là où ils sont, pour pouvoir leur offrir des programmes de divertissement et dans tout ce qui intéresse le commun des citoyens ».

Le Patron de Radio Algérie a indiqué que « cette année, l’AG élective a des enjeux particuliers à savoir qu’elle se tient par visioconférence ».

Pour rappel l’AG ordinaire est élective verra l’adoption des rapports moraux et financier du bureau en fin de mandat et élection d’un nouveau président et son adjoint.

Fondée en 1950, l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), dont le siège est à Genève, est la plus grande alliance de médias de service public (MSP) dans le monde. Sa mission consiste à rendre les MSP indispensables. Elle compte 117 organisations membres dans 56 pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Proche-Orient, et 34 affiliés dans 21 pays d’autres régions du monde.

L’UER collabore étroitement avec les Unions sœurs des autres continents que sont l’ABU (Asia Pacific Broadcasting Union), la NABA (North American Broadcasters Association), l’URTNA (Union des radios et télévisions nationales d’Afrique), l’ASBU (Arab States Broadcasting Union) et l’OTI (Organización de la Televisión Iberoamericana).