Algérie- Portugal : accord en vue dans le domaine du tourisme

Pour valoriser l'image de l'Algérie et promouvoir son patrimoine, le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a passé en revue jeudi avec l'ambassadeur du Portugal à Alger, Luiz de Albuquerque Veloso, les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le secteur du tourisme.

Se félicitant du niveau des relations entre l’Algérie et le Portugal, Mohamed Hamidou « a souhaité les voir se renforcer davantage, notamment à travers la promotion du partenariat dans le domaine de la formation dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de l'artisanat et des métiers et du travail familial ».

A cet égard, le ministre a insisté sur la nécessaire activation de l’accord touristique et du protocole de coopération dans le domaine des PME et de l’artisanat, ainsi que sur la mise en œuvre du programme de coopération bilatérale en matière de formation dans le domaine du tourisme.

De son coté , l'ambassadeur du Portugal en Algérie s’est félicité du niveau des relations bilatérales, soulignant la volonté de son pays de les impulser, notamment dans le domaine du tourisme et de l'artisanat.

Le diplomate portugais a, dans ce cadre, souligné l'importance d’œuvrer à la concrétisation des projets inscrits dans le plan d’action établi entre les deux pays.

Les deux parties ont, par ailleurs, convenu de la nécessité de renforcer et d’intensifier les rencontres bilatérales en vue de concrétiser les axes de coopération bilatérale et d’œuvrer de concert à l’établissement d’un partenariat au service des intérêts communs des deux pays.