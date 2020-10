Amical Algérie-Mexique : les "Verts" en appel mardi face à des "Aztèques" en forme

La sélection algérienne de football tentera, mardi à La Haye (Pays-Bas) de confirmer son retour gagnant à la compétition, en défiant le Mexique, un sérieux client qui a le vent en poupe.

Victorieuse face au Nigeria (1-0) vendredi dernier à Klagenfurt en Autriche, après une interruption forcée de 11 mois due à la pandémie de Covid-19, la formation algérienne sera, cette fois-ci, en appel face à un sérieux client qui reste sur une belle victoire sur le même score acquise face aux Pays-Bas, mercredi à Amsterdam, grâce à un but inscrit par l'attaquant de Wolverhampton, Raul Jimenez, sur penalty à l'heure de jeu.

Face au Mexique, au Cars-Jeans Stadion de La Haye (21h00 locales, 20h00 algériennes), les joueurs de l'entraîneur Djamel Belmadi auront pour mission de préserver leur série d'invincibilité (19 matchs sans défaite).

Ils devront, pour ce faire, redoubler de rigueur et de maîtrise afin de passer l'écueil mexicain dont le dernier succès acquis face aux Néerlandais, de surcroît à Amsterdam, est significatif à plus d'un titre.

Les joueurs du sélectionneur argentin, Gerardo "Tata" Martino, avaient en effet bien dominé les débats lors de cette rencontre.

"Nous avons bien joué, nous avions le contrôle de la rencontre et au final, le résultat est juste", avait déclaré le technicien argentin en conférence de presse d'après-match.

Côté algérien, le staff technique misera probablement sur les meilleurs éléments, dont certains avaient été laissés au repos face au Nigeria.

Belmadi puisera donc dans la liste des 24 joueurs qu'il a convoqués pour les deux joutes amicales (Nigeria et Mexique) qui constituent un tremplin en prévision de la prochaine double confrontation contre le Zimbabwe, les 12 et 16 novembre à Alger et Harare, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-2021, décalée à 2022 au Cameroun, en raison de la pandémie de coronavirus.

Face au Nigeria, l'équipe algérienne avait évolué avec Alexandre Oukidja comme gardien, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaïni, Mehdi Tahrat et Réda Halaïmia en défense.

Le compartiment du milieu était composé de Haris Belkebla, Mehdi Abeïd et Farid Boulaya, alors que Riyad Mahrez, Saïd Benrahma et Andy Delort ont formé la ligne d'attaque.

La confrontation entre le Mexique et l'Algérie sera la deuxième dans l'histoire des deux sélections, après celle de 1985 dans le cadre d'un tournoi quadrangulaire préparatif à la Coupe du monde-1986.

Les "Aztèques" l'avaient alors emporté 2-0 à Mexico. APS