Couverture du référendum : les médias appelés à déposer les demandes d'accréditation

Le ministère de la Communication a appelé l'ensemble des institutions médiatiques nationales et étrangères accréditées en Algérie à soumettre leur dossier de demande d'accréditation pour assurer la couverture médiatique du Référendum sur le projet de révision constitutionnelle, prévu le 1er novembre, et ce avant la date du 20 octobre en cours, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

"Dans le but d'engager l'opération d'encadrement de la couverture médiatique du référendum sur le projet de révision constitutionnelle, le ministère de la Communication informe l'ensemble des institutions médiatiques nationales et étrangères accréditées en Algérie, de sa disponibilité à réceptionner les dossiers des parties désirant assurer la couverture de cet événement, et ce en procédant au remplissage et au dépôt du formulaire relatif aux demandes d'accréditation, joint de deux photos contenant le cachet et la signature du responsable de l'institution médiatique", note le communiqué.

"La demande de l'institution médiatique devra être jointe d'une liste nominative détaillée comportant les noms des personnes exerçant dans ladite institution et désirant obtenir l'accréditation.

Les dossiers devront être déposés avant la date du 20 octobre au niveau du Secrétariat de la Direction des médias/bureau 303", conclut la même source.