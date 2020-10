Mascara : lancement des festivités de commémoration de la journée nationale de l'émigration

Les festivités de commémoration de la Journée nationale de l'émigration, marquant le 59e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, ont été lancées samedi dans la wilaya de Mascara.

La cérémonie de célébration de cet anniversaire, présidée par le Secrétaire général du ministère des Moudjahidine et Ayant droits au nom du ministre du secteur, sous le slogan "insurrection des libres au pays du colonisateur", se déroule en présence des autorités de la wilaya et de membres de la famille révolutionnaire.

A cette occasion, une cérémonie de recueillement à la mémoire des chouhada de la Glorieuse Guerre de libération nationale a eu lieu au carré des martyrs de la ville de Mascara, marquée par une oraison présentée par le représentant de la famille révolutionnaire de la wilaya.

La délégation officielle a également visité une exposition historique sur l'événement à la maison de la culture "Abiras Ennaciri" par le Musée régional des Moudjahid de Tlemcen, avec la participation des musées de la wilaya qui lui sont rattachées.

Le Secrétaire général du ministère des Moudjahidine et Ayant droits a présidé, au nom du ministre du secteur à la salle de conférences de la maison de la culture "Abiras Ennaciri", l'ouverture des travaux d'une conférence historique organisée à cette occasion par le Centre national des études et de la recherche sur le mouvement national et la révolution du "1er novembre 1954" avec la participation d'universitaires et chercheurs en histoire.