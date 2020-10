Amendement constitutionnel : l'ONEM appelle à une participation massive

Le secrétaire général de l'Organisation nationale des enfants des moudjahidine (ONEM), Khalfa Mebarek a appelé, samedi depuis Constantine, à "une participation massive au référendum du 1er novembre prochain afin de préserver l'unité nationale".

S'exprimant lors d'un meeting populaire organisé à la maison de la Culture "Malik Haddad" dans le cadre de la campagne référendaire, M. Mebarek a affirmé que "le vote en faveur du projet d'amendement de la Constitution permettra de fédérer et de rassembler les différentes franges de la société".

"Notre responsabilité en tant que citoyens et enfants des moudjahidine et des chouhada, la société civile et les représentants des différentes organisations et catégories, consiste à se mobiliser tous pour se diriger vers les urnes et appuyer fortement ce référendum", a-t-il ajouté.

Qualifiant ce projet "de fédérateur et d'englobant toutes les questions ayant trait au pays et au citoyen", le même responsable a rappelé que le préambule "a cité la déclaration du 1er novembre ainsi que les hommes de novembre et du mouvement national".

Selon le même intervenant, le référendum prochain s'inscrit dans le cadre des réformes initiées par le président de la République depuis son investiture à la tête du pays".

Concernant le choix de la date du 1er novembre pour la tenue du référendum sur le projet d'amendement constitutionnel, M. Mebarek a mis en exergue les dimensions historiques du mois de novembre pour les algériens car "intimement lié à leur combat et à leur lutte".

Evoquant les défis auxquels fait face l'Algérie actuellement, le SG de l'ONEM a assuré que l'Algérie avait besoin, plus que jamais, de ses enfants dévoués afin de défendre l'unité et les constantes nationales consacrées par la déclaration du 1er novembre et contenues dans le projet d'amendement de la Constitution.