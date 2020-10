Zetchi : " Le contrat de Belmadi cours jusqu'en 2022"

Le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi a annoncé mardi que le sélectionneur national Djamel Belmadi est signataire d'un contrat de quatre ans avec les Verts, qui court jusqu'en 2022. Soit, jusqu'au Mondial de la même année, au Qatar.

Lors de la conférence de presse, à l'Hôtel Sheraton, juste après la fin de l'AGO, Zetchi a indiqué : "le contrat du sélectionneur national Djamel Belmadi a été prolongé pendant l'été 2019, juste après le sacre continental" en Egypte.

Le président de la FAF a tenu à préciser que cette révision du contrat de Belmadi n'était pas essentiellement d'ordre financier, mais concernait différents aspects, susceptibles de lui faciliter le travail.

"A son arrivée aux commandes techniques des Verts, Belmadi n'avait posé aucune condition. La sélection nationale traversait une période difficile et il est à son honneur d'avoir placé le redressement de la situation technique avant toute autre considération. Ce qu'il a d'ailleurs réussi à faire en un temps record, et de la plus belle des manières qui soient. C'est donc en toute logique qu'après le sacre continental en Egypte, nous avons revu son contrat", a déclaré Zetchi.