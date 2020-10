Belhimer : le projet d’amendement de la constitution "document déterminant dans le processus d’édification de la nouvelle Algérie"

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé mercredi à Jijel que le projet d’amendement de la Constitution soumis au référendum du 1er novembre prochain constitue "un document déterminant dans le processus d’édification de la nouvelle Algérie".

Présentant le contenu de certains articles du projet d’amendement de la Constitution au cours d’une rencontre avec les représentants du mouvement associatif tenue à la salle omnisports Beghidja Tahar d’El Milia, Belhimer a souligné que le projet d’amendement de la constitution apporte des changements radicaux dans la notion de l’ensemble des droits et libertés.

Inspirés de la Déclaration du 1er novembre 1954 et des ambitions du peuple, les amendements contenus dans ce projet visent notamment, a ajouté le ministre, " à préserver la souveraineté nationale, les fondements de la nation et l’unité de la société, la promotion des droits et libertés individuelles et publiques et l’instauration de l’équilibre entre les pouvoirs".

Ils réaffirment aussi le caractère social de l’Etat avec la garantie de l’égalité notamment des chances entre tous les Algériens et Algériennes, valorisent les compétences surtout des jeunes et réactivent le rôle de la société civile tout en assurant la transparence dans la gestion et la lutte contre la corruption et les dépassements en vue d’engager un décollage économique durable, a-t-il affirmé.

Le projet d’amendement de la constitution contient plusieurs articles qui rattrapent les vides et insuffisances enregistrés et prennent en charge les situations nouvelles dans les divers domaines, a indiqué, M Belhimer qui a ainsi cité la constitutionnalisation du Hirak populaire et du rôle de la société civile dans la gestion des affaires publiques, l’intérêt accru pour la justice sociale, la prohibition des discours haineux et discriminatoires et la création de nouvelles institutions de contrôle et de consultation dont l’autorité indépendante des élections et l’académie algérienne des sciences et technologie.

Le ministre de la Communication a porté l’accent en outre sur l’importance accordée par le projet d’amendement de la constitution à la liberté du commerce, de l’investissement et de l’entrepreneuriat par la protection de propriété privée et le contrôle étroit des expropriations ainsi que pour la sécurité juridique, la protection de la vie privée des personnes et la liberté d’expression collective au travers du multipartisme, des libertés syndicales et la promotion du rôle de médiateur et partenaire de la société civile dans la prise en charge des préoccupations du citoyen.

Belhimer a terminé son allocution en lançant un appel à l’accomplissement du devoir citoyen au travers d’une large participation au référendum sur le projet d’amendement de la constitution et s’est dit confiant dans la conscience du peuple qui se dirigera en masse vers les urnes pour poser une nouvelle pierre dans le processus d’édification nationale et mettre en échec les manœuvres des ennemis de l’Algérie.

