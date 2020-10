Référendum : affluence appréciable dans les bureaux de vote au Royaume-Uni et en Irlande

Les opérations de vote relatives au référendum sur le projet d'amendement de la Constitution ont débuté samedi à Londres avec une affluence jugée appréciable à la mi-journée.

Des bureaux itinérants ont été ouverts à Manchester, Birmingham et Dublin où vivent de nombreux ressortissants algériens.

Le Consulat général avait initialement prévu des bureaux de vote à Cardiff, Glasgow et Belfast, mais le confinement général en vigueur au Pays de Galles et en Irlande du Nord et les mesures restreignant les rassemblements en Ecosse ont obligé les autorités consulaires à ouvrir un second bureau à Londres pour les électeurs de ces régions.

Il convient aussi de signaler que toutes les mesures de précaution liées à la crise du covid-19 ont été prises pour garantir le déroulement du référendum dans des conditions sanitaires satisfaisantes.

La représentante locale de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Narriman Guemara, a veillé à l’application stricte du protocole sanitaire mis en place, se réjouissant de l’adhésion "totale" des ressortissants algériens aux mesures de distanciation physique et aux gestes barrières.

Mme Guemar a souligné la mobilisation des étudiants algériens pour la constitution des bureaux de vote.

Il est à noter, enfin, la présence de représentants du Forum des Algériens en Grande-Bretagne, une association de la société civile, pour l'observation du référendum.