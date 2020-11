Présidentielle américaine : Joe Biden se rapproche plus de la victoire

Le candidat démocrate, Joe Biden, s'est rapproché mercredi soir encore un peu plus de la victoire à la présidentielle américaine après avoir acquis deux Etats clés face au républicain Donald Trump, rapportent des médias américains.

Avec le Wisconsin et le Michigan acquis, deuxième et troisième Etats repris à Donald Trump avec l'Arizona, Joe Biden dispose désormais de 264 grands électeurs. S'il remportait le Nevada (6), la Géorgie (16) ou la Pennsylvanie (20), il atteindrait le nombre de 270 pour devenir le 46e président des Etats-Unis.

En Pennsylvanie, Donald Trump avait récolté mercredi plus de 160.000 voix d'avance au total, mais son avance fondait rapidement au fur et à mesure de la prise en compte de bulletins envoyés par courrier. Ceux déjà comptés étaient à majorité pour Joe Biden.

Pour la première fois depuis 2000, les Américains ne connaissaient pas le nom de leur prochain président (qui prêtera serment le 20 janvier 2021) au lendemain du scrutin.

"Je suis venu vous dire que, quand le dépouillement sera terminé, nous pensons que nous allons gagner", a déclaré Joe Biden lors d'une brève allocution dans son fief de Wilmington, dans le Delaware.

A Phoenix, en Arizona, plusieurs dizaines de sympathisants de Donald Trump ont manifesté dans la soirée, dans une ambiance tendue, devant un bureau de dépouillement des bulletins de vote.

Mardi 3 novembre, les électeurs américains qui n’avaient pas déjà voté par correspondance ou de manière anticipée se rendaient aux urnes pour départager les deux candidats Joe Biden et le président sortant Donald Trump.

Les résultats sont dévoilés Etat par Etat et lÆon ignore encore à quelle échéance nous disposerons des résultats définitifs, étant donné que plusieurs dizaines de millions d’électeurs et d’électrices ont voté de manière anticipée ou par voie postale, rapporte Associated Press.

Le scrutin américain se déroule au suffrage universel indirect et se joue selon un mécanisme particulier. Les Américains votent pour 538 grands électeurs, qui désignent le président. Pour emporter l’élection, un candidat doit décrocher la majorité absolue, soit le nombre de 270 grands électeurs.

Dans chaque Etat, le nombre de grands électeurs est calculé en additionnant celui des élus à la Chambre des représentants (qui varie en fonction de la population de l’Etat) au nombre de sénateurs (deux pour chaque Etat).

Les Etats américains sont classés selon le nombre de grands électeurs qu'ils comptent mais aussi selon leur tendance à voter davantage pour un camp ou l'autre, ou s'ils sont indécis, selon le Cook political report (au 28 octobre 2020), publication qui fait référence en matière de suivi non-partisan des élections aux Etats-Unis.

Les Etats du Maine (quatre grands électeurs) et du Nebraska (cinq grands électeurs) apparaissent plusieurs fois du fait qu'ils attribuent leurs grands électeurs en fonction des circonscriptions législatives, et non pas simplement au candidat arrivé en tête.