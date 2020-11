Election de deux diplomates algériens dans deux organes importants de l'ONU

L'Assemblée générale de l'ONU a élu l'Ambassadeur Larbi Djacta et le diplomate Nabil Kalkoul, respectivement en qualité de membre de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI), pour un mandat de quatre années, et membre du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires de l'Organisation des Nations unies (CCQAB) pour un mandat de trois années, à compter du 1 janvier 2021.

L'élection par acclamation, vendredi à New York, de ces deux diplomates algériens dans deux organes extrêmement importants des Nations unies, a été le fruit d'une mobilisation active de l'appareil diplomatique algérien, tant au niveau des groupes régionaux d'appartenance qui a conduit à l’endossement de leurs candidatures par des décisions au niveau du Sommet de l’Union africaine et du Conseil des ministres de la Ligues des Etats arabes, qu’au niveau des capitales des différents pays membres de l'ONU.

Cette élection revêt une importance particulière en ce qu'elle témoigne de l'estime et de la confiance dont jouit l'Algérie auprès de la communauté internationale et l'appréciation de ses positions au sein des Nations unies.

Elle est, également, une reconnaissance par la communauté internationale des capacités avérées des représentants de l'Algérie et de son rôle dans l'avancement des récentes réformes des Nations unies, notamment celles du système de développement et de la gestion et de sa contribution dans l'élaboration des politiques budgétaires de l'ONU. APS