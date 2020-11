Judo : l’IJF suspend le Circuit Mondial 2020

Le Comité exécutif de la Fédération internationale de judo (IJF) a décidé, ce mercredi, la suspension du Circuit Mondial de judo 2020, a annoncé l’instance mondiale sur son site.

« Après un retour réussi aux compétitions avec le Grand Chelem de Hongrie 2020 fin octobre, l'IJF espérait qu'au moins un autre évènement du circuit mondial pourrait être organisé avant la fin de l'année, à savoir le Grand Prix de Zagreb 2020, en Croatie. Malheureusement, la crise sanitaire mondiale s'aggrave dans la plupart des régions du monde et pour le moment, de plus en plus de pays sont obligés de prendre des mesures drastiques, voire des verrouillages complets pour arrêter la propagation de la Covid-19. Dans ces conditions, où les épreuves sont interdites et les sites indisponibles, et dans certains cas même l'entraînement est impossible pour nos athlètes, l'IJF a décidé qu'aucune autre épreuve du Circuit Mondial de judo ne serait organisée cette année », indique le communiqué de la FIJ.

« C'est une décision difficile à prendre, surtout après un événement aussi réussi et joyeux que le Grand Chelem de Hongrie il y a quelques semaines. Malheureusement, nous pouvons voir la plupart des pays du monde se battre avec acharnement pour empêcher la pandémie de devenir incontrôlable et la sécurité de la famille du judo passe avant tout. Une fois de plus, nous devons être résilients et respecter les efforts des gouvernements afin de préserver la sécurité de la population mondiale », a déclaré le président de l’IFJ, Marius Vizer.

Selon la même source, l’IFJ va à présent se concentrer l’ouverture de l’année 2021. Un retour à la compétition qui coïncidera avec les Masters Mondiaux au Qatar où les athlètes les mieux classés sont invités à participer.