El-Guerguerat : le Maroc "prépare une nouvelle agression avec l’assentiment de la France"

Le Parti commniste français (PCF), a mis en garde mercredi contre une nouvelle agression marocaine contre le peuple sahraoui dans la région d'El-Guerguerat, soulignant que cette opération "s’effectue avec l’assentiment de la France qui conforte ainsi l’expansionnisme marocain" en violation de droit international.

"Les bruits de bottes se font à nouveau entendre au Sahara occidental occupé par le Maroc qui vient de mobiliser des troupes afin de prendre le contrôle d’une partie de la zone tampon d'El-Guerguerat sous contrôle des Nations unies", écrit le PCF dans un communiqué de presse.

Le PCF a indiqué, que cette opération "s’effectue avec l’assentiment de la France qui conforte ainsi l’expansionnisme marocain en violation de droit international et des résolutions de l’ONU".

"Paris, après avoir entravé les missions de paix de l’ONU, encouragé ses alliés à ouvrir des consulats à Laâyoune, enfreint les résolutions de la Cour européenne de justice sur les tarifs douaniers préférentiels, s’apprête à faire voler en éclats le cessez-le-feu en vigueur" depuis septembre 1991, a dénoncé le PCF.

Le Parti communiste français a pointé du doigt "le gouvernement d’Emmanuel Macron, qui se targue de faire respecter la légalité internationale ici et ailleurs, encourage le coup de force afin d’entériner l’annexion et de permettre le pillage des richesses du Sahara occidental et ce au moment où nous commémorons le 10e anniversaire du massacre de Gdeim Izik".

Par ailleurs, ajoute le PCF, "les rapports se multiplient pour alerter sur les violations flagrantes des droits humains" dans les territoires sahraouis occupés.

"Alors que la loi du plus fort s’impose partout nourrissant leviolences, les frustrations, les souffrances et les ressentiments, le gouvernement de la France serait bien inspiré de mettre un terme à cette escalade dangereuse et d’agir afin que se tienne le référendum d’autodétermination prévu par l’ONU", a insisté le PCF. "Il n’y a pas d’autres voies pour la paix", a-t-il appuyé.

Le Parti communiste français a tenu à exprimé sa "totale solidarité avec le Front Polisario, représentant du peuple sahraoui, qui ne cesse d’agir pour la démocratie, le respect du droit et la paix".

Mercredi, les Sahraouis continuaient, pour le 22e jour consécutif, demanifester pacifiquement pour réclamer la fermeture de la brèche illégaled’El Guerguerat, tandis que l’occupation marocaine se livre à une dangereuse escalade militaire qui risque d’ébranler la stabilité dans larégion.

Des Sahraouis civils (hommes et femmes) représentant notamment desassociations de jeunesse, des femmes, des travailleurs, d’organisations de défense des droits de l’homme et plusieurs ONG opérant dans les domaines socioculturel observent depuis trois semaines des sit-in à différents endroits le long du mur de sable marocain pour exiger la fermeture définitive de la brèche illégale d'El Guerguerat dans l'extrême sud-ouest du Sahara occidental.

Les manifestations, se veulent, selon les organisateurs, un moyen de faire face aux manœuvres et provocations marocaines et réclamer l'organisation du référendum d'autodétermination, l'objectif pour lequel a été créée la Mission des Nations unies au Sahara occidental (Minurso).