Agression marocaine à El-Guerguerat: l'UA "profondément préoccupée", appelle à la reprise des négociations

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat a exprimé samedi sa "profonde préoccupation" suite à la détérioration de la situation au Sahara occidental, notamment dans la zone d'El-Guerguerat où l'armée marocaine a mené vendredi une agression contre des civils sahraouis.

"Moussa Faki Mahamat exprime sa profonde préoccupation suite à la détérioration de la situation au Sahara occidental, notamment dans la zone d'El-Guerguerat, et des menaces graves de rupture du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991", signé entre les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc sous la supervision des Nations unies, indique l'UA dans un communiqué.

M. Faki a salué, dans le texte, "les efforts du secrétaire général des Nations Unies et des pays de la région pour encourager vivement les parties à s’abstenir de tout changement du Statuquo et de revenir dans les meilleurs délais à la table de négociation", réaffirmant la disponibilité de l'UA pour soutenir activement les efforts de l'ONU pour une solution politique juste et acceptable par les parties de ce conflit.

À cette fin, ajoute le communiqué, le Président de la Commission de l’UA "souhaite que le SG de l'ONU accélère le processus de désignation de son représentant personnel" au Sahara occidental, poste vacant depuis la démission de l'ancien président allemand Horst Kohler.

Vendredi, aux premières heures de l'aube, le Maroc a mené une agression militaire dans la zone tampon d'El-Guerguerat en procédant à l'ouverture de trois nouvelles brèches illégales en violation de l'accord de cessez-le-feu.

L’ONU s’est dit préoccupée par les conséquences que pourraient avoir les derniers développements au Sahara occidental à la suite de l’agression militaire marocaine à El Guerguerat, affirmant que la Mission pour l'Organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso) est "résolue" à mettre en œuvre son mandat.

APS