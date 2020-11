L’ambassadeur Sahraoui à Alger : « L'action armée est le moyen garant pour corriger le cours des événements »

« Le front Polisario est convaincu que l’action armée fera la différence dans sa lutte contre le colon marocain après avoir transgressé l’accord de Cessez-le-feu en vigueur depuis 1991 dans la zone isolante d’El Guerguerat le 13 novembre courant », a déclaré lundi à la Radio algérienne son excellence l’ambassadeur de la République arabe sahraoui (RASD) en Algérie indiquant que « la responsabilité de la dégradation de la situation incombe à l’ONU ».

L’invité de la matinale de la chaine 1 de la radio nationale a indiqué que « le Polisario réalise aujourd’hui, après une longue attente, que l’action armée la seul moyen pouvant à même de faire bouger les eaux dormantes dans l’ombre de l’indifférence du Maroc des résolutions internationales légitimes.

Dans le même propos, Omar Taleb affirme que « le Front Polisario a averti l’ONU sur les intensions du Marocaines suite à l’agression d’El-Guerguaret », estimant que « désormais nous sommes en guerre contre le colon et le bombardement des positions militaires marocaines se poursuivra ». « Le peuple Sahraoui est déterminé à mener la guerre et faire des sacrifices pour défendre sa cause », indique-t-il.