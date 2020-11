COVID-19 : le Premier Ministre veut intensifier les contrôles en milieu scolaire

Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit mercredi, à la fin de la réunion du Gouvernement, les Ministre de l’Education Nationale et de la Santé à densifier les opérations de contrôle du respect du protocole sanitaire, mis en place au niveau des établissements scolaires publics et privés, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).

En plus, M. Abdelaziz Djerad a insisté sur la nécessité d’organiser, en permanence, des visites d’équipes de la santé scolaire pour s’assurer de la santé des élèves, des enseignants et du personnel des écoles, des collèges et des lycées.

Dans le même ordre d’idées et à propos des informations relatives à la découverte d’un vaccin contre le COVID-19, le Premier Ministre, tout en rappelant les directives de Monsieur le Président de la République quant à la nécessité pour l’Algérie d’acquérir dans les meilleurs délais un vaccin dès sa mise sur le marché, il a demandé au Ministre de la Santé de poursuivre les efforts dans ce sens".