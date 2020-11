Covid-19 : 120 employés de la Santé décédés et plus de 9.000 autres contaminés depuis l'apparition du virus

Le Directeur de la prévention et la promotion de la santé, Dr. Djamel Fourar a fait état lundi de 120 employés du secteur de la santé décédés et 9.146 autres contaminés depuis l'apparition du coronavirus en Algérie.

Invité à la radio nationale en compagnie du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid et du DG de l'INSP, Pr. Lyes Rahal, le porte-parole du Comité de suivi de l'évolution du coronavirus, a précisé, en chiffres, que "jusque-là 120 employés de la santé, tous corps confondus, ont trouvé la mort et 9.146 autres ont été contaminé par le virus".

Pr. Abderrazak Bouamra avait alerté sur la séroprévalence du Sars-Cov-2 en milieu professionnel hospitalier, les professionnels étant "à l'avant-garde dans la prise en charge des citoyens", indiquant que les résultats de l'étude menée en collaboration avec l'institut Pasteur d'Alger, ont fait ressortir un taux de 17,1% des personnels soignants testés positifs au coronavirus à l'hôpital Frantz Fanon de Blida.

La wilaya de Blida est considérée comme l’épicentre de la pandémie en Algérie et un échantillon précieux pour l’étude, a souligné Pr. Bouamra, indiquant que le taux de séroprévalence chez les paramédicaux, médecins généralistes et pharmaciens étaient les plus touchés, par rapport au personnel administratif et autres corps.

De son côté, M. Benbouzid avait jugé impératif de "protéger ces corps", en respectant scrupuleusement les gestes barrières afin de casser la chaîne de contagion et desserrer l'étau sur les établissements de santé. APS