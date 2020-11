Bouira: démantèlement d'une bande de quartiers

Une bande de quartiers composée de sept individus a été démantelée par les services de la police judiciaire à Bouira, a-t-on appris vendredi auprès des services de la Sûreté de wilaya.

La bande de criminels commettait "des agressions verbales et physiques contre les habitants", a indiqué le chargé de communication de la Sûreté de wilaya, le commissaire Samir Toutah.

"Elle utilisait des armes blanches pour créer un climat d'insécurité et de peur parmi les habitants des quartiers. Et, elle violait les horaires de confinement", a expliqué à l'APS le commissaire Toutah. Et d'ajouter : C'est lors d'une opération menée suite à une violente rixe à la cité 1100 de la ville de Bouira que les unités de la police judiciaire ont arrêté deux personnes avec en leur possession des armes blanches.

"Deux autres criminels blessés dans cette rixe ont été interceptés à bord de leur véhicule, alors qu'ils se dirigeaient vers un centre de santé pour recevoir les soins", a-t-il précisé.

Après une enquête minutieuse, les éléments de la police judiciaire ont identifié trois autres éléments de cette bande de criminels, dont deux sont en fuite, selon la même source.

"Un dossier pénal a été élaboré à l'encontre des membres de ce groupe de malfaiteurs, qui ont été présentés devant la justice", a poursuivi le commissaire Toutah.