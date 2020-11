L’UNFA condamne les violations des droits de l'homme commises par le Maroc au Sahara occidental

L'Union nationale des femmes algériennes (UNFA) a condamné les violations des droits de l’homme commises par le Maroc au Sahara occidental, a indiqué samedi un communiqué de l’UNFA.

«L'agression marocaine dans la région sahraouie d'El Guerguerat, le 19 novembre 2020, a amené le Front Polisario à mettre fin à l'accord de cessez-le-feu, signé sous l’égide des Nations unies", a estimé l’UNFA, soulignant "la situation tragique et les souffrances subies aux femmes sahraouies par l'occupation marocaine".

L’UNFA a également condamné «l'inaction de l'ONU et le silence international, avec la complicité de la France, sur les violations marocaines et l'acceptation de ses arguments et prétextes», appelant à l'application des résolutions onusiennes à même de permettre au peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'autodétermination.