Réouverture des mosquées : les campagnes de nettoiement débuteront mardi

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé lundi dans un communiqué l'organisation demain mardi de campagnes de nettoiement et de désinfection des mosquées concernées par la réouverture mercredi prochain.

"La direction de l'Orientation religieuse et de l'enseignement coranique a émis une instruction destinée aux directeurs des Affaires religieuses de wilayas pour coordonner les efforts avec les walis de la République dans le cadre de l'organisation de campagnes de nettoiement et de désinfection des mosquées concernées par la réouverture à compter de mercredi 02/12/2020", a précisé la même source.

Les services des Affaires religieuses ont rappelé impératif de "faire respecter le même protocole sanitaire appliqué dans les mosquées ouvertes préalablement".

Ces décisions interviennent en application du communiqué rendu public par les services du Premier ministère dans le volet "ouverture progressive des mosquées, car le Gouvernement a relevé une bonne application des mesures de prévention et de protection édictées au niveau des mosquées autorisées à accueillir les fidèles et une discipline exemplaire des citoyens qui ont veillé constamment au respect de toutes les mesures barrières", rappelle la même source.

Le Gouvernement a décidé de l'ouverture des mosquées ayant une capacité supérieure à 500 fidèles et ce, dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Coronavirus.