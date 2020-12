L’Algérie est invitée à prendre part à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20

L’Algérie est invitée à participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 prévue le mois de juin prochain. Le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di-Maio avait annoncé hier lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum que l’Algérie est invitée à prendre part de cette réunion.

L’Italie qui préside le G20, a donné la priorité à la santé publique a indiqué Luigi Di Maio en soulignant que son pays est engagé à traiter cette question « en toute crédibilité ».

Revenant sur les relations Algéro-italiennes , le ministre italien a souligné leur caractère « stratégique » , en appelant à leur « consolidation pour faire face aux défis régionaux auxquels les deux pays sont confrontés ».

M. Di-Maio a souligné, à ce propos, que les deux pays ont développé un « partenariat solide » dans les secteurs économiques et commercial, rappelant que l’Algérie a été en 2019, le « premier partenaire » de l’Italie dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) 2019, et que l’Italie est le troisième partenaire de l’Algérie.

Dans une déclaration à la presse, M. Boukadoum a souligné que les relations entre l’Algérie et l’Italie sont « particulières et appelées à se développer davantage ». Par la même occasion, il a exprimé ses remerciements à l’Italie qui a invité l’Algérie à la prochaine réunion du G20 qui sera présidé par ce pays en 2021.

L’Algérie et l’Italie ont signé, samedi, un mémorandum d’entente sur le dialogue stratégique sur les relations bilatérales et les questions politiques et de sécurité globale.

Le document a été signé par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di-Maio, à l’issue d’entretiens entre les deux parties.