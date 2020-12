Tassili Airlines : une moyenne de deux vols par jour vers plusieurs destinations

La Compagnie aérienne Tassili Airlines a programmé une moyenne de deux vols par jour vers plusieurs destinations, notamment vers les wilayas du sud du pays, a indiqué ce lundi le chargé de communication de la compagnie publique, Karim Bahard.

À l’image de l’autre compagnie nationale, Air Algérie, Tassili Airlines vient de reprendre progressivement ses vols domestiques, suite à la levée de la mesure de suspension du trafic aérien interne.

Le premier vol, reliant Alger et Adrar (aller-retour), a eu lieu ce lundi. Il sera suivi de plusieurs autres dessertes reliant Alger et Béchar, Tamanrasset et Oran.

Selon la même source, la compagnie publique prévoit 310 sièges/jour (aller-retour) pour chaque desserte entre les Aéroports d'Alger, Adrar, Bechar, Oran et Tamanrasset.

La compagnie compte étendre progressivement ses dessertes à destination de plusieurs autres aéroports à travers le pays, affirme M. Bahard.