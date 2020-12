Coupe du monde 2020 : l’Algérie présente avec dix athlètes

L’Algérie sera représentée par dix athlètes la Coupe du monde 2020 de lutte, prévue du 12 au 18 décembre prochain à Belgrade en Serbie, a annoncé ce lundi la Fédération algérienne des luttes associées.

" Nous avons sélectionné les huit meilleurs athlètes de la lutte gréco-romaine, à l’image de Fergat Abdelkrim, Ouakali Abdelkrim et Sid Azara Bachir pour prendre part à cette Coupe du monde. Ce sont des lutteurs qui ont acquis une certaine expérience à travers leur participation aux différents rendez-vous internationaux. En lutte libre, Kherbache Abdelhak et Benattallah Abdelghani représenteront l’Algérie dans ce rendez-vous.", a déclaré à l'APS Idriss Haoues, directeur technique national (DTN).

Les dix athlètes (8 lutteurs de la gréco-romaine et 2 de la lutte libre) sélectionné ont effectué une série de stages au niveau des Centres sportifs de Souidania (Alger), Tikjda (Bouira) et Seraidi (Annaba), dans le strict respect des procédures sanitaires dictées par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

"Après une longue période d'inactivité à cause de la pandémie, nos représentants retrouveront enfin la compétition, une occasion pour évaluer leur niveau en vue des prochaines échéances dont le tournoi qualificatif aux JO-2021 de Tokyo, prévu en mars prochain à El Jadida au Maroc.", a précisé M. Haoues.

Concernant le programme de la compétition, les éliminatoires de la lutte gréco-romaine débuteront le samedi 12 décembre, alors que les demi-finales et finales auront lieu le dimanche 13 décembre. Pour ce qui est des épreuves de la lutte libre, elles se dérouleront les mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 décembre.