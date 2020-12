Mondial-2021 : le stage d’Alger prolongé, le départ pour la Pologne décalé

Le stage de l’équipe nationale de handball, entamé le 1er décembre à Alger en vue du Mondial-2021 en Egypte (13-31 janvier), a été prolongé jusqu’au départ pour la Pologne, "probablement" le 16 décembre, dans ce qui sera la première étape pré-compétitive, a appris l’APS mercredi auprès de la Fédération algérienne (FAHB).

"Le stage devait se terminer initialement ce mercredi 9 décembre, mais nous avons décidé de le prolonger jusqu’au départ pour la Pologne.

Ca aurait été risqué de libérer les joueurs, en raison des cas liés au coronavirus (Covid-19).

Le regroupement des joueurs est la meilleure manière pour éviter des cas de contamination", a indiqué le directeur technique national (DTN) Abdelkrim Bechkour, se disant "soulagé" du fait qu'aucun cas positif n'est à déplorer au cours de ce rassemblement.

Le Sept national a entamé son stage à Alger, sous la houlette du sélectionneur français Alain Portes, en présence de 21 joueurs.

Ce stage de "reprise", après plus d'un mois d'arrêt à cause de plusieurs cas positifs de Covid-19 détectés dans l'effectif, enregistre le retour des joueurs évoluant dans le championnat du Qatar, à savoir Hichem Kaâbache et Noureddine Hellal, sociétaires d'Al-Ahly, ainsi que de Mustapha Hadj Sadok (Al-Wakrah).

Dans le programme de préparation dévoilé récemment par la FAHB en vue du rendez-vous mondial, l’Algérie devait s’envoler ce mercredi pour la Pologne, un départ finalement décalé "probablement" au 16 décembre.

"Les dossiers pour l’obtention de visas ont été déposés lundi au niveau de l’ambassade de Pologne.

On en aura pour une semaine avant d'obtenir le document. Nous avons réservé nos billets d'avion pour le 16 décembre.

Le stage est fixé ainsi du 16 au 30 décembre, au cours duquel nous allons jouer 5 à 6 matchs amicaux, dont trois comptant pour le tournoi de Varsovie", a-t-il ajouté.

L’équipe nationale de handball prendra part à un tournoi amical de préparation à quatre à Varsovie, du 27 au 29 décembre, en présence du pays hôte, de la Russie et de la Biélorussie.

L'Algérie entamera le tournoi le 27 décembre face à la Biélorussie, avant d'affronter la Pologne (28 décembre) puis la Russie (29 décembre).

Avant ce tournoi, l'équipe nationale affrontera à deux reprises son homologue polonaise les 21 et 22 décembre.

"Nous allons jouer éventuellement un sixième test amical face à l’équipe polonaise B.

Nous allons enchaîner par la suite avec un second stage pré-compétitif à Manama (Bahreïn) prévu à partir du 6 janvier, avec au menu deux matchs amicaux face à la sélection locale les 8 et 10 janvier.

En principe, nous allons nous rendre pour Le Caire directement depuis Bahreïn", a-t-il conclu.

Au Mondial-2021, le Sept algérien fait partie du groupe F aux côtés du Maroc, du Portugal et de l'Islande.

Les Algériens débuteront le tournoi contre le Maroc le 14 janvier avant d'affronter respectivement l'Islande (16 janvier) puis le Portugal (18 janvier).

En Egypte, les "Verts" vont signer leur retour sur la scène mondiale après avoir brillé par leur absence lors des éditions de 2017 en France et 2019 en Allemagne et au Danemark.