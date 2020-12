Maroc : Le parti Annahj Addimocrati appelle le peuple marocain à la lutte pour faire avorter la décision de la normalisation

Le parti marocain Annahj Addimocrati a vigoureusement condamné la décision du Makhzen de normaliser les relations avec l'entité sioniste, appelant toutes les forces vives et l'ensemble des citoyens à la rejeter et de s'unir pour la faire avorter.

Dans un communiqué de presse publié sur son site web, le parti Annahj Addimocrati estime que la normalisation des relations avec Israël, est "une trahison et un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien et à sa cause juste".

Pour le parti marocain, cette normalisation "fait fi de la position du peuple marocain et des forces vives et démocratiques qui soutiennent la cause palestinienne".

"Avec l'appui du président de l'impérialisme américain, dont le mandat arrive à terme, le régime marocain a officialisé la normalisation des relations avec l'entité sioniste, et ce après de longues années de relations en catimini et affichées avec cette entité coloniale, raciste, criminelle et fer de lance de l'impérialisme occidental qui ambitionne d'asseoir son hégémonie sur les peuples de la régions arabe et maghrébine et d'entraver leur lutte pour l'émancipation nationale et démocratique", lit-on dans le communiqué.

Mettant en garde contre l'annonce de cette normalisation qui "associe le Royaume au funeste +Deal du siècle+ et le pousse à se liguer avec les régimes arabes rétrogrades et collaborationnistes qui entendent liquider la cause palestinienne", la formation politique marocaine a affirmé que "cette annonce honteuse fait fi de la position du peuple marocain et des forces vives qui soutiennent la cause palestinienne".

A l'occasion, Annahj Addimocrati a réitéré "sa solidarité et son soutien inconditionnels au peuple palestinien résistant, à travers ses factions de lutte, pour disposer de son avenir, établir son Etat démocratique et pour le retour des réfugiés", appelant "tous les peuples du monde à soutenir le peuple palestinien dans sa lutte juste et légitime pour le recouvrement de ses droits entiers".

Le Maroc avait convenu, jeudi dernier, avec l'entité sioniste et sous médiation américaine, de normaliser ses relations de part et d'autre.

Le Président américain, Donald Trump dont le mandat arrive à terme, avait par la suite, annoncé la reconnaissance de son pays de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

APS