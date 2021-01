Me Gilles Devers, avocat du Front Polisario : le Maroc ne peut rien faire sans l’Europe

La bataille judiciaire contre le pillage des ressources du Sahara occidental se poursuit. La société d'exploration pétrolière et gazière irlandaise, San Leon Energy, fait l'objet d'une enquête de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) sur ses activités dans les territoires occupés, indique ce dimanche à la Chaîne 3, l’avocat du Front Polisario, Me Gilles Devers.

« La partie européenne est évidemment centrale parce que le Maroc ne peut rien faire sans l’Europe, au point de vue économique et diplomatique. Maintenant, la date des procès est communiquée, ils auront lieu les 2 et 3 mars prochains », précise-t-il.

Me Devers indique que la première journée du procès sera consacrée à l’accord d’association et la seconde sur l’accord de pêche. « Le Front Polisario mène ces deux combats de manière héroïque contre les 27 gouvernements de l’UE et contre le Maroc », conclut-il.