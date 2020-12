Année universitaire 2020-2021: les cours reprennent mardi dans des conditions exceptionnelles marquées par le Covid-19

Les étudiants universitaires rejoignent ce mardi les établissements universitaires dans des conditions exceptionnelles marquées par la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), après la reprise des cours à distance depuis deux semaines.

Le coup d'envoi de l'année universitaire 2020-2021 sera donné par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à partir de la wilaya de M'sila, où il effectuera une visite de travail pour inspecter notamment des projets de développement et d'autres à caractère social.

Le ministre de l'Enseignement et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, avait fait état, en prévision de cette rentrée universitaire, de l'application "stricte" d'un protocole sanitaire pour le mode d'enseignement en présentiel, et l'adoption du système de groupes qui concernera le tiers des élèves et uniquement les matières essentielles.

L'enseignement en mode présentiel sera assuré pour une moyenne de 12 semaines par semestre et le reste des cours seront dispensés en ligne, avait-il précisé.

M. Benziane a appelé, à cette occasion, la communauté universitaire à concourir à la réussite de cette rentrée, au titre de laquelle les établissements universitaires et les instituts accueilleront exceptionnellement 279.959 nouveaux étudiants, lesquels seront concernés également par les modes d'enseignement en présentiel et à distance.

Dans le même cadre, les organisations syndicales et estudiantines ont fait part de leur satisfaction quant à la méthode d'enseignement en présentiel adoptée par le ministère, en considérant que l'enseignement par groupes est la méthode la plus adéquate pour assurer la continuité des cours.

Elles ont souligné, à cet égard, que le mode d'enseignement à distance se voulait un modèle pédagogique et "un choix stratégique à adopter impérativement dans ce contexte sanitaire inédit", ajoutant que sa réussite nécessite "la mobilisation de tous les moyens matériels et humains".