M'sila : M. Djerad donne le coup d'envoi de l'année universitaire 2020-2021

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a donné mardi dans le cadre d'une visite de travail effectuée dans la wilaya de M'sila, le coup d'envoi de l'année universitaire 2020-2021, au pôle universitaire relevant de l'Université Mohamed Boudiaf.

La nouvelle rentrée universitaire a été marquée dans cette wilaya par la réception de 2.000 places pédagogiques à l'Institut d'éducation physique et sportive, baptisé à l'occasion du nom du défunt moudjahid Abdelmadjid Alahem (1934-1996).

Le Premier ministre, qui a assisté à un exposé sur "Le référent de l'adéquation entre la formation et les métiers de l'enseignement supérieur'', dans le hall du pôle universitaire, a également visité un workshop de porteurs de projets innovants et un autre dédié à la numérisation des activités pédagogiques et de gouvernance.

M. Djerad promet de résoudre tous les problèmes socio-pédagogiques des étudiants

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a promis de "résoudre tous les problèmes socio-pédagogiques des étudiants, notamment ceux liés à la situation sanitaire exceptionnelle causée par la Covid-19''.

La résolution de ces problèmes se fera en coordination avec l'ensemble des acteurs de l'université sous l'égide du ministère de tutelle, a affirmé M. Djerad, ajoutant que toutes les mesures ont été prises pour améliorer les conditions des étudiants notamment en ce qui concerne la prévention contre le nouveau coronavirus.

A noter que l'université de M'sila accueille, cette année, environ 35.000 étudiants, dont plus de 7 000 nouveaux étudiants.

Selon la fiche technique du projet de l'Institut d'éducation physique et sportive, d'autres structures appartenant au même institut devraient être réceptionnées, notamment une piscine olympique et des terrains de jeux pour les sports collectifs.

Le Premier ministre est accompagné au cours de sa visite de travail dans la wilaya de M'sila, par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri et le Conseiller du Président de la République, Abdelhafid Alahem.

