Accidents de circulation: 30 décès et 1494 blessés en une semaine

Trente personnes sont décédées et 1494 blessées dans des accidents de circulation survenus dans plusieurs wilayas durant la période allant du 13 au 19 juin en cours, selon un bilan hebdomadaire publié mardi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Skikda, où 03 personnes sont décédées et 32 autres ont été blessées, ajoute la même source, soulignant que les blessés ont été pris en charge par les secours puis évacuées vers les structures hospitalières.

Les équipes de secours de la Protection civile ont effectué 8644 interventions durant la même période pour l’exécution de 7739 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses", précise le communiqué.

Ainsi, les secours ont effectué 2575 interventions pour procéder à l'extinction de 2050 incendies urbains, industriels et autres, ajoute le même communiqué.

Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, du 13 au 19 juin courant, 260 opérations de sensibilisation à travers le territoire national portant sur la pandémie Covid-19, poursuit le même communiqué, en rappelant les citoyens sur la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation social.

La même source ajoute que 369 opérations de désinfections générales à travers le territoire national ont été effectuées par les unités de la Protection civile, touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publique et privés, quartiers et ruelles.

Par ailleurs, la DGPC a mobilisé pour les deux opérations 1153 agents de la Protection Civile, tout grade confondu et 194 ambulances ainsi que 168 engins d’incendies, conclut le communiqué.