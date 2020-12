Djerad : l'Algérie acquerra le vaccin anti-Corona présentant des garanties certaines

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a assuré mardi que l'Algérie "acquerra le vaccin anti-Coronavirus présentant des garanties certaines, "d'ou l'impératif d'éviter toute précipitation ou décision aléatoire".

Intervenant sur les ondes de le radio locale de M'sila, Djerad a souligné : "nous prendrons la décision nécessaire et appropriée pour choisir le vaccin qui présente des garanties certaines", soulignant, dans ce sens, l'impératif d'éviter toute précipitation ou décision aléatoire, le Premier ministre a ajouté: "lorsque nous prendrons la décision, nous devons des garanties certaines à 100% par respect à notre peuple et nos citoyens, et sur la base du travail scientifique que nous avons entrepris depuis le début de la pandémie".

Il a précisé, en outre, que cette décision sera prise en collaboration avec la Commission scientifique, à laquelle il a renouvelé sa confiance. "Nous devons faire confiance en nos scientifiques et médecins et en leur travail depuis le début de la crise sanitaire, un travail méthodique obéissant à une approche rationnelle et scientifique", a-t-il encore soutenu.

Par ailleurs, Djerad a salué les mesures "proactives" prises, à ce jour, par l'Algérie et qui "lui ont permis d'avoir le contrôler sur les différentes étapes de cette crise sanitaire, comparativement à d'autres pays, qui ne les ont adoptées que par la suite", a-t-il rappelé.

Ces mesures, a ajouté le Premier ministre, "ont prouvé leur efficacité, en dépit de tout ce qui a été dit ou se dit à ce propos".

Il a mis l'accent, dans ce contexte, sur la nécessité de "rester confiants et de combattre les rumeurs et les mensonges" afin de sortir de cette crise multidimensionnelle.

La réforme universitaire : la nécessité d’une vision intégrée et complémentaire"

Djerad a appelé à l’impératif de procéder à la formulation "d’une vision intégrée et complémentaire" pour la réforme du système des œuvres universitaires selon "une approche participative" en vue d’améliorer la qualité des services en faveur de l’étudiant.

"Il est indispensable de formuler dorénavant une vision intégrée et complémentaire pour la réforme du système des œuvres universitaires selon une approche globale dans sa conception, participative dans sa démarche et progressive dans les mécanismes de son exécution et ce par un diagnostic précis et objectif à l’effet d’améliorer la qualité des services au profit de l’étudiant, en termes d’hébergement, de restauration, d’activités culturelles et sportives et de couverture sanitaire", a déclaré Djerad.

Le Premier ministre a indiqué qu’"en dépit du développement quantitatif qu’a connu le secteur de l’enseignement supérieur, il existe, en revanche, plusieurs défis à relever à l'avenir, notamment la promotion de la qualité de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, l’amélioration et la modernisation de la gouvernance", "le renforcement de l’emploi des diplômés et l’ouverture de l’université sur les scènes nationale et internationale, sans omettre la nécessité de consolider les bonnes mœurs et la déontologie en milieu universitaire".

"Le renforcement des capacités est l’un des principaux objectifs de développement et de réforme pour la construction de la nouvelle Algérie", a soutenu le Premier ministre, soulignant l’impératif pour le secteur de l'Enseignement supérieur de "répondre à la demande sociale sans cesse croissante, tout en satisfaisant aux exigences de qualité en matière de formation, de recherche et de gouvernance".

Djerad a fait savoir que le secteur avait défini dans son programme d’action au titre du plan d’action gouvernemental "des actions prioritaires visant à améliorer les œuvres universitaires".

Il a également appelé à "rationaliser les moyens financiers, humains et structurels, en tenant compte du nombre croissant d'étudiants" et à "assurer l'efficacité de la gouvernance pour aller progressivement vers l'autonomie des établissements universitaires et renforcer leurs capacités dans le domaine de l'innovation".

Evoquant la pandémie de Covid-19, le Premier ministre a plaidé pour "la diversification des modes d'enseignement avec l’encouragement des cours en ligne", appelant à "associer des professionnels du secteur socioéconomique à la conception d’offres de formation adaptées aux besoins du développement local".

Djerad a, à cet égard, rappelé que la priorité de l’Etat dans la conjoncture sanitaire actuelle demeurait "la protection des citoyens", assurant que les pouvoirs publics "ne ménageront aucun effort pour garantir des conditions sûres permettant une reprise sans risques des activités pédagogiques, de recherche et de services".