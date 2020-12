En visite dimanche dans la wilaya de Médéa, ﻿le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, inaugure plusieurs réalisations socio-économiques

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui effectue, dimanche, une visite dans la wilaya de Médéa, a donné le coup d’envoi des travaux de raccordement en gaz naturel de sept communes. Auparavant, il a procédé à la distribution d’ambulances médicalisées au profit d’établissements hospitaliers et à la pose de la première pierre d’un projet de 1.267 logements location-vente (AADL). Il a, également, inauguré un tronçon de l’autoroute Chiffa-Berrouaghia.

Le Premier ministre, Abdelazziz Djerad, a donné, dimanche à "Gouia", commune de Zoubiria, au sud-ouest de Médéa, le coup d’envoi des travaux de raccordement en gaz naturel de sept communes de l’ouest et est de la wilaya de Médéa, à partir de la ligne de transport de gaz de "Ain Echiakh", dans la wilaya de Ain-Defla.

M. Djerad a indiqué que "l’Etat veillera à la satisfaction des besoins et des attentes des populations en matière d’alimentation en gaz et ne ménagera aucun effort pour couvrir le plus grand nombre de localités en cette énergie", invitant, par la même occasion, les responsables du secteur de l’Energie à "lever toute les contraintes ou obstacles susceptibles d’entraver le lancement ou la concrétisation des projets de raccordement en gaz naturel".

D’une durée de réalisation de 12 mois, le projet, lancé ce dimanche, concernera pas moins de 9.600 foyers, ventilés à travers les localités de Hannacha, Bouaichoune, Si-Mahdjoub, Oued-Bouaachra, Sidi-Ziane, Robeia et l’agglomération urbaine secondaire de "Gouia", dans la commune de Zoubiria.

Une dotation financière globale de l’ordre de 4,7 milliards de Da a été injectée dans ce projet devant générer 400 emplois.

Sur le plan énergétique, la wilaya de Médéa enregistre un taux d’électrification de 90 %, selon les chiffres communiqués par la direction locale de l’énergie, pour un nombre d’abonnés estimé à près de 180.000, alors que la taux d’alimentation en gaz naturel se situe à hauteur de 84 %, pour un total de plus de 111.000 foyers.

Djerad procède à la distribution d’ambulances médicalisées au profit d’établissements hospitaliers

Auparavant, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé à la distribution d’ambulances médicalisées au profit d’établissements hospitaliers de la wilaya, dans le cadre du plan de lutte contre la propagation de la Covid-19.

À l'occasion, M. Djerad a appelé à "redoubler de vigilance et à veiller au stricte respect des recommandations de préventions contre la pandémie de la Covid-19", assurant que le Gouvernement à "pu faire face à cette pandémie, avec responsabilité et une grande volonté pour freiner sa propagation et préserver la vie des citoyens".

L’opération de distribution d’ambulances médicalisées a touché les établissements hospitaliers de Tablat (nord-est) et Médéa, les polycliniques de Boghar (sud-ouest) et Ouled Deid (est), alors qu’une cinquième ambulance médicalisée à été affectée au Samu de l’hôpital "Mohamed Boudiaf" de Médéa.

Djerad procède à la pose de la première pierre d’un projet de 1.267 logements location-vente (AADL)

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a, également, procédé à la pose de la première pierre d’un projet de 1.267 logements location-vente (AADL), localisé à Beni-Atteli, au nord de Médéa.

M. Djerad a suivi sur place un exposé, présenté par le directeur général de l'Agence nationale du développement et de l'amélioration du logement (AADL), Mohamed Tarek Laribi, sur cet important projet immobilier.

Ce projet de 1.267 logements AADL s’étend sur une superficie de 25 hectares et sera doté de toutes les commodités nécessaires, devant permettre d’accueillir les futurs résidents dans de bonnes conditions, précise-t-on dans l'exposé.

Le site sera accessible, au nord, par l’autoroute Chiffa-Médéa et, du côté ouest, via le contournement nord de la ville de Médéa, en cours de réalisation, ajoute-t-on.

L'assiette foncière mobilisée pour ce projet, située à l'entrée nord de la ville de Médéa, avait été intégrée dans le portefeuille foncier à urbaniser de la commune de Médéa suite à la décision de déclassement approuvée par le Gouvernement et destinée à l’implantation de projets AADL et d’équipements publics, selon une annonce des services de la wilaya en mai dernier.

L'approbation de l’extraction de cette parcelle de terres agricoles au profit du secteur de l’habitat a pour objectif de résorber le déficit en foncier urbanisable auquel est confrontée la commune de Médéa, avaient relevé les mêmes services.

Lors de ce déplacement à Beni-Atteli, un état des lieu du secteur de l'Habitat dans la wilaya de Médéa a, également été, présenté au Premier ministre par la directrice locale du Logement.

Djerad inaugure un tronçon de l’autoroute Chiffa-Berrouaghia

À l’entame de sa visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Médéa, le premier ministre, Abdelaziz Djerad, a inauguré le tronçon de l’autoroute Chiffa-Berroughia.

Le Premier ministre a annoncé à l'occasion la poursuite des travaux de l'autoroute Nord-Sud jusqu'à la limite des frontières avec les pays du Sahel.

Il a estimé que "ce projet est un grand acquis et d'une importance stratégique pour le pays".

M.Djerad a insisté, en outre, sur l'importance de l'entretien régulier de l'infrastructure routière ainsi que la sécurisation des tunnels.

Réalisée par un groupement d’entreprises nationales et étrangères, l’autoroute "Chiffa" (Blida) - "Berrouaghia" (Médéa), d'une distance de 53 km, permet une jonction rapide entre le Nord du pays et les localités du Sud.

Cette voie d’accès rapide est composée de 57 ouvrages d’art, 10 pénétrantes et deux tunnels de 4,8 km, reliant la localité de Chiffa à celle de Berrouaghia.

APS