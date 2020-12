Le Président Tebboune reçoit des messages des présidents allemand, sahraoui, syrien et du président du Conseil des ministres italien

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu des messages de la part de ses homologues allemand Frank-Walter Steinmeier, syrien Bachar al-Assad, sahraoui Ibrahim Ghali et du président du Conseil des ministres italien, Giuseppe Conte, dans lesquels ils lui ont exprimé des "voeux chaleureux", de "joie" et de "soulagement" quant à l'amélioration de son état de santé, indique mercredi un communiqué de la Présidence de la République.

"Cher président, j'ai appris avec grand plaisir et soulagement, à traves votre message télévisée du 13 décembre dernier, que vous êtes en voie de guérison et j'espère que bientôt, à la fin de la période de convalescence, vous pourrez rentrer en Algérie en bonne santé", a écrit M.Conte.

"Un peu plus d'une année après votre élection à la présidence de la République algérienne démocratique et populaire et près d'une année après notre rencontre à Alger, je tiens à vous féliciter pour votre première année de mandat, caractérisée par un important élan de réforme, à commencer par la révision constitutionnelle qui s'est déroulée dans un contexte de défis mondiaux, inédits et qui nécessiteront une solide collaboration internationale pour être pleinement relevés", a-t-il souligné.

"Malgré son caractère exceptionnel, 2020 a été une année sans précédent pour la relance du partenariat entre l'Italie et l'Algérie, caractérisée par un extraordinaire échange de visites politiques aussi bien à Alger qu'à Rome", a encore relevé le président du Conseil des ministres italien.

A ce propos, a-t-il affirmé, "je me réjouis du succès de la récente visite du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio, qui a abouti, entre autres, à la signature d'un important mémorandum visant à instaurer entre nos deux pays un véritable Dialogue stratégique sur les relations bilatérales et les questions politiques et de sécurité globale".

"2021 s'annonce comme une année fondamentale pour l'avenir de la communauté internationale. Nos pays devront relever conjointement des défis communs à la fois mondiaux - tels que la santé, le changement climatique et la reprise économique - et régionaux, à commencer par la Méditerranée, la Libye et le Sahel", a ajouté M.Conte, précisant que "dans ce contexte, l'Italie envisage un nouveau partenariat avec l'Afrique et une approche renouvelée de l'Union européenne envers l'ensemble du continent et la Méditerranée voisine".

"Avec un regard déjà orienté vers les premiers mois de l'année prochaine, je vous confirme le vif intérêt ainsi que ma volonté et celle du Gouvernement italien de tenir la IVe réunion du Sommet bilatéral intergouvernemental et du Business Forum d'ici le premier trimestre 2021, dans l'espoir que les conditions sanitaires le permettent", a-t-il affirmé.

"Dans l'attente de vous parler dès que possible, je saisis l'occasion pour vous adresser mes plus cordiales salutations et mes meilleurs vœux pour un prompt rétablissement", a conclu président du Conseil des ministres italien.

Le président allemand exprime ses voeux chaleureux de santé au président Tebboune

Par ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message du président allemand , Frank-Walter Steinmeier, dans lequel il s'est félicité de son rétablissement et de sa guérison de la Covid-19 en lui exprimant ses "voeux chaleureux" de santé et de bien être.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message du président fédéral d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, qui s'est félicité de son rétablissement et de sa guérison de la Covid-19, affirmant, à ce propos, que cette pandémie nous met tous face à des défis difficiles nécessitant la conjugaison des efforts de la communauté internationale", précise le communiqué.

Le président Frank-Walter Steinmeier a souligné, à cette occasion, "le soutien résolu de l'Allemagne et de toute l'Europe à l'Algérie, exprimant au président de la République ses voeux chaleureux de santé et de bien être", conclut la même source.

Et reçoit un message de son homologue syrien

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également reçu un message de son homologue syrien Bachar al-Assad, dans lequel il lui a exprimé sa "joie" d'apprendre son rétablissement du nouveau Coronavirus.

"Nous avons appris avec beaucoup de joie la nouvelle de votre rétablissement du Coronavirus.

A cette occasion, je tiens à vous adresser mes voeux sincères, priant Allah Tout-Puissant de vous gratifier de ses bienfaits et de vous accorder santé et bien-être, de vous prémunir ainsi que l'Algérie, pays frère, de tout malheur.

Je vous prie d'agréer, mon frère, l'expression de mes meilleures sentiments d'estime et de considération", lit-on dans le communiqué.

Et un message du Président sahraoui Ibrahim Ghali

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de son homologue sahraoui, Ibrahim Ghali, dans lequel il lui a exprimé ses vœux les meilleurs, lui souhaitant un "bon retour" au pays, a indiqué la même source.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message du Président de la République arabe sahraouie démocratique, Ibrahim Ghali, dans lequel il lui a exprimé ses vœux les meilleurs, au nom du peuple sahraoui et en son nom personnel, ainsi que sa joie d'apprendre son rétablissement, lui souhaitant un bon retour au pays", lit-on dans le communiqué.

L'occasion était pour le Président sahraoui de réaffirmer sa "volonté sincère et sa ferme détermination à oeuvrer au renforcement des relations de fraternité et d'amitié entre les deux peuples frères, face aux défis et menaces qui visent la région", conclut la même source.