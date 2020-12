L'ONU appelle les Libyens à consolider leurs efforts en faveur d'élections nationales

La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a appelé jeudi les Libyens à consolider leurs efforts pour organiser les élections nationales prévues en décembre 2021.

Le 69e anniversaire de l'indépendance de la Libye a été célébré jeudi dans le centre-ville de Tripoli, la capitale libyenne.

"La Libye célèbre cet événement national à un an des élections nationales fixées au 24 décembre 2021, prévues dans la feuille de route validée par les membres du Forum pour le dialogue politique libyen (FDPL)", a déclaré la MANUL dans un communiqué à cette occasion.

Cette mission de l'ONU appelle les Libyens à renforcer leurs efforts et à prendre des mesures courageuses en faveur de la réconciliation nationale, et elle exprime son espoir d'un avenir radieux dans lequel tous les Libyens pourront vivre dans la paix et dans la prospérité, affirmant son plein engagement à aider le peuple libyen à bâtir un Etat unifié.

Depuis le soulèvement de 2011, la Libye s'efforce de réaliser une transition démocratique dans un contexte de conflit armé constant, de divisions politiques et d'instabilité économique.

Au total 75 Libyens représentant tout le spectre social et politique de la société libyenne ont participé au FDPL, une instance soutenue par l'ONU qui s'est réunie du 7 au 15 novembre à Tunis, capitale de la Tunisie, pour discuter d'une feuille de route politique afin de réaliser une paix durable dans ce pays ravagé par la guerre.

Les participants sont convenus d'organiser des élections générales en Libye le 24 décembre 2021.