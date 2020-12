Berkouk à la Radio : « l’Algérie est un cas d’école en matière de lutte contre le terrorisme»

« L’Algérie est vraiment un cas d’école en matière de lutte contre le terrorisme », a affirmé, aujourd’hui, le politologue, M’hand Berkouk à la Chaîne 3 de la Radio Algérienne, insistant sur l’expérience ainsi que l’expertise algérienne acquise dans ce domaine.

L’invité de l’émission « Politis » estime que « les années 90 ont marqué l’histoire de l’Algérie contemporaine, de par la violence extrême contre le peuple et contre ses institutions ». « Ces actes terroristes visaient essentiellement l’État et l’unité de la société, en adoptant des discours extrémistes, de haine et de la discorde, avec des schémas opératoires d’une rare violence », a-t-il soutenu.

Selon l’analyste, l’Algérie a pu vaincre le terrorisme grâce à une stratégie évolutive adoptée et l’engagement des citoyens aux côtés de l’armée nationale populaire. « Il y’avait une stratégie évolutive qui répondait aux situations du contexte, l’engagement des citoyens aux côtés des institutions de sécurité et de défense, à savoir l’ANP, et la sureté nationale, mais aussi en adoptant une approche de déconstruction et de discrétisation, des discours terroristes. », a-t-il fait savoir.

Dans un rappel historique, le politologue a évoqué les attaques terroristes du 11 septembre 2001, qui ont eu lieu aux États Unis. « Les évènements du 11 septembre ont pratiquement créé une prise de conscience politique au niveau de la communauté internationale, diplomatique et dans la coopération sécuritaire », a-t-il indiqué.

Berkouk se félicite quant à la position au niveau mondiale, qu’occupe l’Algérie en matière de lutte contre le terrorisme. « À voir les différents rapports de Global Terrorism Index GTI sur la sureté nationale des États, on est pratiquement parmi les 10 pays au monde», a-t-il conclu.