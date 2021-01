La journaliste de la RAI, Wahiba Miri, lauréate du prix sahraoui « Journalistes en or »

La journaliste Wahiba Miri de Radio Algérie Internationale (RAI) a reçu le prix « Journalistes en or » décerné par l’association sahraouie « Fatma El Ghalia Mohamed Salem », et ce pour ses contributions pour faire entendre la voix de la cause sahraouie.

Responsable et présentatrice de l’émission hebdomadaire « Focus », depuis la naissance de la RAI en 2007, Miri a reçu son prix le 22 décembre dernier lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la journée nationale de la presse sahraouie qui a coïncidé avec le 45e anniversaire de la création de la radio sahraouie.

« C’est un honneur pour moi d’avoir gagné ce prix. Je suis vraiment fière d’avoir honoré pour mon pays, la Radio Algérienne et en particulier Radio Algérie Internationale », a déclaré Miri, ce dimanche, sur les ondes de Jil FM.