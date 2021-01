Schenker dément les rapports faisant état de l’intention de Washington d’établir une base militaire au Sahara Occidental

Le Sous-secrétaire d'Etat adjoint américain en charge des questions du Proche-Orient, David Schenker a affirmé, jeudi à Alger, que les Etats Unis n’envisageaient pas d’établir une base militaire au Sahara Occidental, tel que relayé récemment dans plusieurs rapports médiatiques marocains.

Lors d’une conférence de presse tenue, jeudi au siège de l’Ambassade américaine à Alger, en marge de sa visite en Algérie, M. Schenker a déclaré : «je tiens à être très clair : les Etats Unis ne sont pas en passe d’établir une base américaine au Sahara Occidental», précisant que «le Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (Africom) n’a pas évoqué le transfert de son siège au Sahara Occidental» Il s’agit d’une information «infondée » qui a suscité beaucoup de questions récemment, suite aux informations relayées par plusieurs médias, notamment marocains, a-t-il soutenu.

Quant à l’approche américaine pour le règlement de la crise en Libye, le responsable américain a souligné que Washington et l’Algérie avaient plusieurs intérêts communs à garantir une région plus sécurisée, rappelant que les deux parties étaient favorables à la solution politique en Libye et soutiennent le processus onusien pour le règlement de la crise.

Le processus onusien demeure le meilleur moyen de sortie de crise, notamment le dialogue militaire dans le cadre de la commission militaire (5+5), a précisé M. Schenker. Et d’ajouter : «l’Algérie est un pays leader sur la scène internationale et nos deux pays ont des intérêts communs à garantir une région plus sécurisée, plus stable et prospère».