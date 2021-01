Des vents violents sur l'Est et l'Ouest du pays à partir de vendredi à midi (BMS) ALGER, 8 jan 2021 (APS)-Des vents violents souffleront, parfois en rafales pouvant dépasser les 90 km/h, sur plusieurs wilayas de l'Est et de l'Ouest du pays à partir de vendredi à midi, indique l'Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

A partir de vendredi à midi, les wilayas de Naâma, El Bayadh, Laghouat, M'sila, Djelfa, Sud de Tlemcen, Sidi Bel abbés,Saida et Tiaret sont placées an vigilance "Orange vents violents", précise le BMS.

Durant la période de validité de ce bulletin, prévue du vendredi à midi jusqu'à samedi à 03h00, les vents souffleront du Sud à l'Ouest à une vitesse estimée à 70/80 km/h avec rafales atteignant ou dépassant parfois 90 km avec soulèvements de sable, ajoute la même source.

Dix autres wilayas de l'Est et du Sud-Est ont été également placées en vigilance "Orange vents violents": M'sila, Batna, Sétif, Constantine, Bordj Bou Arreridj, Mila, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tébessa et le Nord de Biskra.

Durant la période de validité de ce bulletin, prévue du vendredi à 21h00 jusqu'à samedi à 06h00, les vents souffleront du Sud à l'Ouest à une vitesse estimée à 60/70 km/h avec rafales atteignant ou dépassant parfois 80 km/h.