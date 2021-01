Ouverture ce samedi de la conférence nationale sur l'œuvre de Benhadouga

La Conférence nationale sur l'œuvre de Abdelhamid Benhadouga, intitulée "Le roman algérien...de la création à la consécration", s’est ouverte ce samedi à la Bibliothèque nationale d’Alger en présence de la ministre de la Culture, Malika Bendouda.

Cette conférence, qui va durer jusqu’à lundi prochain, a attiré de nombreux participants venus des quatre coins du pays pour participer à cet événement littéraire, rapporte la Chaine 3 de la Radio algérienne. Plusieurs intervenants et chercheurs vont intervenir pour exposer leurs travaux sur les œuvres de Benhadouga.

L’un d’entre eux, Djilali Khellas, auteur de l’ouvrage collectif, «Abdelhamid Benhadouga, pionnier du roman algérien», n’a pas manqué l’occasion pour rendre hommage à l’écrivain «moderniste et de portée universelle ».

A travers ses œuvres traduites dans 15 langues, Benhadouga «décortiquait la société algérienne avec un esprit de visionnaire », témoigne M. Khellassi.

Né à Mansoura, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, Abdelhamid Benhadouga (1925-1996), romancier, dramaturge, traducteur et nouvelliste est l’auteur de "Rih El Djanoub" (Vent du Sud), premier grand roman algérien écrit en langue arabe en 1971 et adapté au grand écran par Mohamed Slim Riad en 1975.

Abdelhamid Benhadouga est l’un des romanciers algériens les plus célèbres possédant à son actif plusieurs ouvrages, notamment le célèbre " Vent du Sud", traduit dans une vingtaine de langues en plus d’autres romans tels que ‘’Ban Essobh’’ et "Djazia et les Derviches ".