Covid-19 : un test permettant de détecter le virus en 90 minutes conçu en Russie

Un nouveau test qui détecte le coronavirus en environ une heure et demie a été développé à l'Institut d'épidémiologie de l’agence sanitaire russe, a annoncé vendredi Vassily Akimkine, directeur de l’établissement.

"Notre institut, avec des spécialistes d'autres instituts, a développé et expérimenté un test basé sur l'amplification isotherme à boucles, qui permet de réduire le temps d'étude de trois à quatre fois", a-t-il annoncé, ajoutant que sa sensibilité et sa spécificité ne sont pas inférieures à celles des tests PCR classiques. Et le temps de détection du virus prendra ainsi de 60 à 90 minutes.

M. Akimkine a également indiqué que dans les prochains jours, un test pour identifier le variant britannique du Covid-19 sera envoyé à l'enregistrement.