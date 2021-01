Diplomate sahraoui: la Guerre au Sahara occidental est ouverte à toutes les possibilités

L'ambassadeur sahraoui au Botswana, Malainine Lakhal, a affirmé, lundi, que "la guerre au Saraha occidental est ouverte à toutes les possibilités", et ce suite à la violation de l'accord de cessez-le-feu qui date de 30 ans par le Maroc après l'agression militaire contre les civils sahraouis au niveau de la brèche illégale d'El-Guerguerat.

"La nouvelle guerre est ouverte à toutes les possibilité après la violation de l'accord de paix par le Maroc", a déclaré Lakhal à l'APS, ajoutant que le Maroc avait brisé l'accord suite à l'agression menée par ses forces contre des civils sahraouis au niveau de la brèche illégale d'El Guerguerat le 13 novembre dernier.

Mettant en avant la détermination du peuple sahraoui à poursuivre la résistance jusqu'au "dernier souffle", le même responsable a déclaré :"Celui qui connaît le peuple sahraoui saura sûrement qu'il tient toujours parole. Le Maroc doit se tenir prêt car nous sommes prêt à léguer la résistance à nos enfants et petits-enfants".

"La lutte armée se poursuivra avec tous les moyens légaux jusqu'à la libération de tous les territoires sahraouis", a-t-il poursuivi. Concernant la tentative du Maroc d'imposer "un gouvernement autonome" en vue du règlement du conflit entre lui et le Front Polisario, unique représentant légitime du peuple sahraoui, le même intervenant a estimé que cela "ne signifie rien pour les Sahraouis. Le régime marocain semble avoir oublié qu'il n'est pas en mesure d'octroyer l'autonomie à un pays dont il ne dispose d'aucune souveraineté", a-t-il dit.

En quête d’une médiation et d’un nouvel accord en ce qui concerne le règlement du conflit dans le territoire du Sahara occidental où l’on assiste actuellement à des opérations militaires quotidiennes, le diplomate sahraoui a mis l’accent sur la nécessité de rechercher une médiation et de nouveaux accords, de même pour le cessez-le-feu qu'il convient de renégocier».

Pour ce qui est de la reconnaissance par le président américain sortant, Donald Trump, de la présumée souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en contrepartie de la normalisation avec l’entité sioniste, Malainine a qualifié le Makhzen de semblable» au à l’occupant israélien.

Nous attendons de l’Administration du président américain élu Joe Biden de redresser ce tort juridique et diplomatique...le deal honteux entre le Maroc, Donald Trump et l’entité sioniste est une violation au droit international et au droit des peuples à l’autodétermination», a-t-il répliqué.

Le diplomate sahraoui au Botswana a déjà écrit une lettre intitulée lettre à mon frère marocain », dans laquelle il a précisé que l’objectif était d’aider les jeunes générations marocaines et sahraouies et autres citoyens des pays arabes à comprendre certaines vérités historiques en raison du blackout culturel et médiatique exercé par le régime marocain pour induire en erreur les Marocains concernant leur histoire».

