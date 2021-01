Coronavirus : au moins 2.041.289 décès dans le monde

La pandémie de Coronavirus a fait au moins 2.041.289 décès dans le monde depuis son apparition fin décembre 2019, selon un bilan établi mardi par des médias à partir de sources officielles. Plus de 95.476.360 cas d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. Sur la journée de lundi, 9.002 nouveaux décès et 512.975 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 1.385 nouveaux morts, l'Allemagne (989) et le Royaume-Uni (599) décès.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 399.003 décès pour 24.079.205 cas recensés, selon le comptage de l'université américaine Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 210.299 morts et 8.511.770 cas, l'Inde avec 152.556 morts (10.581.837 cas), le Mexique avec 141.248 morts (1.649.502 cas), et le Royaume-Uni avec 89.860 morts (3.433.494 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 177 décès pour 100.000 habitants, suivie par la Slovénie (154), la République tchèque (137), la Bosnie (137), l'Italie (137).

L'Europe totalisait mardi à 11H00 GMT 665.607 décès pour 30.819.585 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 552.535 décès (17.440.653 cas), les Etats-Unis et le Canada 417.077 décès (24.792.150 cas), l'Asie 231.560 décès (14.683.049 cas), le Moyen-Orient 93.944 décès (4.423.288 cas), l'Afrique 79.621 décès (3.286.098 cas), et l'Océanie 945 décès (31.543 cas).