L’Opep veut approfondir ses relations avec les producteurs américains

Le Secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Mohamed Barkindo, a exprimé mardi, le souhait de l’organisation d’approfondir ses relations avec les producteurs de pétrole américains dans l’objectif de maintenir l’équilibre du marché.

"Nous félicitons le président élu Biden, et nous sommes impatients d'approfondir nos relations avec les producteurs indépendants américains", a déclaré M.Barkindo lors de son intervention par visioconférence au Forum mondial de l'énergie du Conseil atlantique.

M. Barkindo a noté que la coopération de l’Opep avec les producteurs indépendants américains s’est développée au fil des ans, soulignant dans ce cadre l'importance de la contribution américaine aux efforts internationaux en avril 2020 visant à atténuer l'impact dévastateur de la pandémie sur le marché pétrolier.

Concernant les décisions de la dernière réunion ministérielle de l’Opep et ses alliés, le Secrétaire général a réitéré la nécessité de rester "vigilant et flexible" face aux évolutions de l'économie mondiale et du marché pétrolier dans ce contexte d’incertitudes liées à la pandémie de la Covid-19.

Les pays de l’Opep+ ont convenu lors de leur réunion du 5 janvier de se réunir tous les mois "pour veiller à ce que nous ne permettions pas au déséquilibre du marché de réapparaître", a-t-il indiqué.

"Nous sommes tous d'accord que la reprise est fragile, il y a encore des incertitudes. Mais nous sommes prudemment optimistes que la reprise se matérialisera cette année", avance M. Barkindo dans ses déclarations publiées sur le site web de l’Opep.

Le Secrétaire général a assuré, par ailleurs, que les intérêts des pays consommateurs sont pris en considération, le rôle de l’alliance Opep+ étant d'aider le marché à retrouver sa stabilité.