Le Général-Major Nour-Eddine Makri installé dans ses fonctions de DG de la Documentation et de la Sécurité Extérieure

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé mercredi, au nom du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, l'installation officielle du Général-major Nour-Eddine Makri, dans les fonctions de Directeur général de la Documentation et de la Sécurité extérieure, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Au nom de monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 10 janvier 2021, j'installe officiellement le Général-Major Nour-Eddine Makri, dans les fonctions de Directeur général de la Documentation et de la Sécurité extérieure, en remplacement du Général-Major Mohamed Bouzit", a déclaré le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha.

Le Général de Corps d'Armée a saisi cette occasion pour dispenser aux cadres de cette Direction "un ensemble d'instructions et d'orientations afin de continuer à consentir davantage d'efforts au service de l'Algérie et pour préserver ses intérêts suprêmes", les exhortant à "soutenir leur nouveau chef et l'assister dans l'accomplissement de ses missions, en s'engageant totalement et fidèlement à s'acquitter des missions dévolues, avec toute la rigueur et la persévérance nécessaires".

"Ainsi, je vous ordonne de travailler sous son autorité et d'exécuter ses ordres et instructions dans l'intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois républicaines en vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de notre Glorieuse Révolution", a souligné le Chef d'Etat-major de l'ANP.

Le général de Corps d'Armée a supervisé, par la suite, la cérémonie d'approbation du procès-verbal de passation de consignes, a conclu le communiqué.