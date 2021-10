Explosion d'une bombe artisanale: décès en martyr d'un militaire et deux autres blessés à Tlemcen

Un sergent contractuel de l'Armée nationale populaire (ANP) est décédé en martyr et un caporal-chef contractuel ainsi qu'un autre caporal contractuel, ont été blessés dans un attentat suite à l'explosion d'une bombe artisanale au passage d'une patrouille des Garde-frontières, mercredi soir, près des frontières Ouest du pays, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des opérations exécutées par des unités et détachements de l'ANP pour la sécurisation des frontières et la lutte contre la criminalité organisée, une bombe de confection artisanale a explosé au passage d'une patrouille des Garde-frontières, hier 13 octobre 2021 à 20h45, lors d'une mission de reconnaissance près des frontières Ouest du pays, dans la localité de Deglen, commune de Béni Boussaïd, wilaya de Tlemcen en 2ème Région militaire (RM)", précise le communiqué.

"Après ce lâche attentat, où on déplore le décès en martyr du sergent contractuel Sraoui Seifeddine, et la blessure du caporal-chef contractuel, Zebiri Ahmed, et le caporal contractuel Seffari Abdelhak, toutes les mesures sécuritaires nécessaires ont été prises pour le bouclage et le ratissage de cette zone et élucider les causes et les circonstances de cet acte terroriste", ajoute la même source.

"Suite à ce douloureux événement, Monsieur le Général de Corps d'Armée Chanegriha Saïd, chef d'Etat-major de l'ANP, exprime ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du Chahid, priant Allah Le Tout-Puissant d’accorder à son âme pure Sa Sainte Miséricorde et l'accueillir en Son Vaste Paradis, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux deux blessés", ajoute le communiqué, réitérant "l'engagement et la détermination de l'ANP à poursuivre sa lutte, sans répit, contre le terrorisme et le crime organisé multiforme afin de préserver la sécurité et la stabilité de notre pays".

APS